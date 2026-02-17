Губернатор: В Тюменской области студотряды – символ энергии, труда и дружбы

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает студенческие отряды региона символом энергии, созидательного труда и настоящей дружбы.

"История создания студотрядов неразрывно связана с освоением Тюменского Севера, участием молодежи во Всесоюзных ударных комсомольских стройках. Для сотен тысяч молодых людей студенческие отряды стали школой жизни, научили работать в команде, брать ответственность, дали старт будущим профессиональным достижениям", – говорится в поздравлении главы региона с Днём российских студенческих отрядов.

Губернатор напомнил, что тюменские студенты вузов и колледжей объединились в 45 отрядов: строительные, медицинские и другие. Одно из самых массовых – педагогическое направление, а старейшее – сельскохозяйственные студотряды. Ребята трудятся и в сфере гостеприимства, занимаются волонтерством, вносят свой вклад в развитие региона.

"Уверен, что история успехов тюменских студенческих отрядов продолжит пополняться новыми яркими страницами", – отметил Александр Моор.

Он пожелал бойцам студенческих отрядов, чтобы трудовой задор, оптимизм и сплочённость всегда вели их к победам, а ветеранам движения – здоровья, благополучия и гордости за их славные дела на благо нашей страны, сообщает пресс-служба губернатора.