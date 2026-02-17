Экс-губернатор Курской области попросил закрыть заседание по делу о хищениях

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попросил суд закрыть заседание по делу о хищениях на строительстве фортификаций.

Защитник Смирнова высказался против присутствия журналистов на суде, объяснив это тем, что уголовное дело "имеет резонансный характер". Также он напомнил, что его подзащитный закончил соглашение со следствием. Смирнов поддержал ходатайство, передает РИА Новости.

В январе в Ленинском райсуде Курска, который рассматривает дело о хищении 152,8 млн рублей во время строительства фортификационных сооружений, допросили бывшего вице-губернатора области Александра Дедова. Он отрицает свою причастность к организации хищения.

Ранее стало известно, что и Дедов, и экс-глава Курской области Алексей Смирнов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд рублей.