До 716 тысяч рублей: назван уровень зарплаты, при котором в РФ одобрят ипотеку на "трёшку"

Эксперты подсчитали, сколько надо зарабатывать россиянину, чтобы получить ипотеку на трёхкомнатную квартиру. Чтобы получить такой кредит на покупку "трешки" на вторичном рынке, по всем мегаполисам в среднем нужно зарабатывать от 257,8 тыс. руб.

В четырех российских миллионниках требования к зарплате ещё выше. В Москве для одобрения жилищного кредита на рыночных условиях при первоначальном взносе в 20% получать надо 716 тыс. руб. в месяц. В северной столице зарплата должна быть 406 тыс. руб. в месяц ("трёшка" стоит 17,6 млн руб.), в Казани – 339 тыс. (аналогичная квартира "встанет" в 14,6 млн), в Нижнем Новгороде – 261 тыс. (трёхкомнатное жилище обойдётся в 11,3 млн).

Зарплаты в 200-225 тыс. в месяц нужны в 8 из 16 мегаполисов России: Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Уфе и Перми. В Омске, Воронеже и Челябинске надо зарабатывать 170-190 тыс. руб. в месяц. Доход на уровне ниже 170 тыс. руб. в месяц будет достаточно лишь в Волгограде, пишет РБК.

Напомним, застройщики признали, что по "семейной ипотеке" в России можно купить в лучшем случае "однушку", а невозможность приобрести необходимые для жизни "квадраты" напрямую влияет на демографию в стране.