17 Февраля 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

ЛДПР предлагает дать россиянам приоритет при трудоустройстве

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы закрепить за россиянами приоритет при устройстве на работу перед мигрантами.
Они отмечают, что в отдельных отраслях это есть, но общей нормы, предполагающей приоритетное трудоустройство россиян, в Трудовом кодексе нет. А существенная часть работодателей не ориентирована на подбор работников среди граждан России и хотят мигрантов, что вредит стране. Многих мигрантов используют с использованием теневых схем, не платя налогов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что россияне вполне готовы работать там, где только мигранты якобы готовы работать. Но нужно создать условия и платить белую зарплату, а не создавать условия для засилья нелегалов.

В 2025 году министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин рассказал на ПМЭФ, что без мигрантов вообще можно обойтись, нужно лишь политическое решение. В регионе это сделали, и пошел только рост.

"Мы выгнали мигрантов оттуда, где они не нужны. А со стройки их никто не собирался выгонять. Так они сами давно не хотят работать на стройке. Им бы поселиться, зацепиться, а дальше они выбирают ту сферу, в которой им комфортно", — подчеркнул Калугин.

В октябре 2024 года исследование HeadHunter показало, что около 80% россиян считают, что в их регионах живет слишком много трудовых мигрантов из других стран. Почти 60% уверены, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле. Также 56% считают, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться местные жители. 62% уверены, что трудовая миграция вредит регионам, только 13% видят в этом пользу.


Теги: ЛДПР, мигранты, трудоустройство


