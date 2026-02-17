Россия направила в ОЗХО ноту, где отвергает обвинения по делу Навального*

Россия направила в Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту, где категорически отвергает все обвинения западных стран в ее адрес в отравлении Алексея Навального* токсином эпибатидином. Об этом сообщил постпред при организации Владимир Тарабрин.

"Категорически отвергли вздорные инсинуации в наш адрес", - сказал он ТАСС. При этом Россия всегда готова к предметному экспертному разговору с "фактами на руках", отметил постпред.

Ранее Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление, в котором утверждается, что Навальный* умер от отравления эпибатидином - токсином, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Утверждается, что такой вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального*. Представители упомянутых стран обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ