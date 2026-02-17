На Урале суд взыскал долг по кредитке умершего мужчины с его детей

На Среднем Урале долг по кредитке умершего мужчины взыскали с его детей. Такое решение вынес суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, еще в январе 2020 года житель Режа по имени Сергей оформил в банке кредитную карту. В 2023 году мужчина скончался, не успев закрыть долг, который к тому моменту составил 84 тысячи 559 рублей.

Банк, не получив денег, обратился с иском в Режевской городской суд. Выяснилось, что права на наследство официально оформили сын и дочь Сергея. В банке настаивали, что смерть должника не прекращает кредитных обязательств – они переходят к наследникам в пределах стоимости полученного имущества. А поскольку дети вступили в наследство, то автоматически приняли на себя и долги отца.

В итоге суд обязал наследников оплатить задолженность, включая основную сумму займа, начисленные проценты и штрафы – всего около 90 тысяч рублей, а также компенсировать судебные издержки.

Ранее сообщалось, что на начало 2026 года задолженность жителей Свердловской области по кредитам составила 1,1 трлн рублей.