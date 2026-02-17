Гендиректор ГК "Атлас Девелопмент": стоимость квартир влияет на рождаемость

Невозможность приобрести необходимые для жизни "квадраты" напрямую влияет на демографию. Об этом заявил гендиректор ГК "Атлас Девелопмент" Владимир Городенкер.

По его словам, средний метраж покупаемых квартир ежегодно снижается, так как покупатель больше не может позволить себе лишние квадратные метры. Застройщик на это ориентируется, но из-за удорожания издержек, налогов, материалов не может снизить цену, а потому строит квартиры ещё меньше. Это ведёт к тому, что все меньше людей хотят заводить большие семьи, ведь семья с несколькими детьми не сможет чувствовать себя комфортно в студии.

Надежда есть - оптимизация "семейной ипотеки" по поручению президента России Владимира Путина. Напомним, что речь идёт о привязке ставки к числу детей. Но есть одно "но": если не снижать цену, большого эффекта у семей это не возымеет, ведь даже с низким процентом сегодняшние цены им не по карману.

"Это самая низкая рентабельность у нас, потому что 75% от всех продаж составляет семейная ипотека. То есть это заем до 6 млн - продажа только однокомнатной квартиры или студии. Президент поставил поручение правительству новую задачу, надеюсь, что эта программа отразит не только ставки, которые важны покупателю, но и чек. Потому что за 6 млн [лимит по "семейной ипотеке" в Екатеринбурге] в лучшем случае можно купить только однокомнатную. Чтобы купить для семьи из трех детей, если дадут условные 4%, но оставят 6 млн, я не думаю, что это приведет к какому-то драйверу. Люди, конечно, будут покупать, но это не будет способствовать улучшению реальных семейных условий", - заявил Городенкер.

"Цель у всех этих программ - увеличить рождаемость, о чем говорит и наш президент. Это действительно важно, идёт убыль населения. Чтобы люди рожали, естественно, им необходимо полноценное жилье, но приобрести его невозможно сегодня на рыночную ипотеку", - добавил Городенкер.