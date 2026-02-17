Банкам разрешат закрывать неактивные счета

Банки могут обязать автоматически закрывать счета и банковские карты физлиц, по которым в течение двух лет не проводилось никаких операций и остаток на которых не превышает двух МРОТ. Об этой инициативе сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Законопроект готовится.

Он говорит, что сейчас банки могут взимать комиссии за отсутствие операций по карте, то есть извлекают выгоду из забывчивости людей, которые могут не помнить, что у них есть какой-то счет в банке. Поэтому предлагается, чтобы банк не менее чем за 30 дней уведомил клиента о предстоящем закрытии счета. Люди перестанут терять деньги, банки освободятся от необходимости обслуживать "балластные счета", и будет установлен разумный подход: счета со значимыми суммами не закроют без ведома человека, а пустые или почти пустые карты перестанут быть ловушкой для забывчивых клиентов.

Законопроект планируется обсудить с банками и ЦБ, рассказал Панеш ТАСС. В частности, что делать с задолженностью по таким счетам и с остатками средств после закрытия, если владелец их не забрал.