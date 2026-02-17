В России мошенники стали предлагать "ускорить Telegram"

Мошенники решили заработать на замедлении Роскомнадзором мессенджера Telegram. Появилась целая схема: вновь популярны приманки из разряда "ускорим приложение", "снимем ограничения", "поможем обойти блокировку".

"Злоумышленники предлагают "специальные программы" для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Это может быть либо фишинг, либо ссылка с автоматической и часто незаметной для пользователя загрузкой вредоносных программ", - сказала ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заёмщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

Ранее Роскомнадзор заявил, что действительно ввёл ограничения на работу Telegram. Якобы за отказ мессенджера сотрудничать и удалять материалы, на которые указало ведомство. Замедление вызвало сильное недовольство у россиян. При этом в Кремле заявили, что это грустно, но мессенджер будет замедляться, если не исполняет требования российского законодательства. Также в Кремле усомнились, что в зоне СВО коммуникация в значительной степени ведется через Telegram, хотя военкоры да и просто военные настаивают на этом и также критикуют власти за ограничения.

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился в Совет безопасности РФ. В своём обращении политик просит дать указание изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram. По мнению Миронова, решение о блокировке вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, так как может угрожать безопасности граждан.