17 Февраля 2026
Армия и ВПК
Фото: Накануне.RU

У Германии закончились ракеты для ПВО Украины

У Германии не осталось ракет для систем противовоздушной обороны, которые можно было бы дать Украине. Это констатировал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Он подчеркнул, что страна полностью исчерпала собственные запасы ракет. Можно рассчитывать только на ракеты Patriot из США и на большее участие других стран Европы. Но Германии дать Украине нечего.

Проблема ракет для ПВО на Украине стоит остро, а Зеленский говорит, что их очень не хватает. В конце января он раскритиковал Европу за задержку поставок ракет ПВО, из-за чего, по его словам, на Украине и начались такие проблемы с электроэнергией: российские ракеты нечем сбивать. В НАТО, однако, заявили, что никаких задержек не было.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у страны практически не осталось запасов оружия и техники для Украины. "Мы достигли предела наших возможностей в этом вопросе", — признал он.

При этом речь идет о собственных запасах. С 2025 года США изменили механизм финансирования военных потребностей украинского режима. США финансируют ее не напрямую, а через Европу, которая в рамках инициативы PURL закупает оружие у США, а затем оно идет на Украину. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех участвуют в PURL. И США будут продавать оружие столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения.

О нехватке ракет для ПВО в Киеве заявляют с 2022 года. Но в последние месяцы проблема действительно стала острее, считают эксперты. Отчасти этим объясняются более тяжелые последствия для Киева после ударов ВС РФ по военным и энергетическим объектам.

Военкор Александр Коц уверен, что Европа не может наскрести в достаточном количестве ракеты для ПВО Украины. Он пишет, что Германия недавно пообещала передать пять ракет при условии, что остальные страны найдут еще 30, но в реальных условиях это лишь попытка хоть как-то удержать украинскую ПВО от "обнуления" на ближайшие недели. Он оценивает потребности Киева в 60 ракет для ПВО в месяц. Запад не оставит Киев совсем без помощи и будет что-то поставлять, зато для России открывается окно возможностей для выбивания энергетической и военной инфраструктуры бандеровского режима, считает эксперт.

Теги: украина, германия, пво, ракеты


