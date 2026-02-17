У Германии закончились ракеты для ПВО Украины

У Германии не осталось ракет для систем противовоздушной обороны, которые можно было бы дать Украине. Это констатировал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Читайте также: Швеция и Дания раскошелятся на ПВО для Украины

Он подчеркнул, что страна полностью исчерпала собственные запасы ракет. Можно рассчитывать только на ракеты Patriot из США и на большее участие других стран Европы. Но Германии дать Украине нечего.

Проблема ракет для ПВО на Украине стоит остро, а Зеленский говорит, что их очень не хватает. В конце января он раскритиковал Европу за задержку поставок ракет ПВО, из-за чего, по его словам, на Украине и начались такие проблемы с электроэнергией: российские ракеты нечем сбивать. В НАТО, однако, заявили, что никаких задержек не было.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у страны практически не осталось запасов оружия и техники для Украины. "Мы достигли предела наших возможностей в этом вопросе", — признал он.

При этом речь идет о собственных запасах. С 2025 года США изменили механизм финансирования военных потребностей украинского режима. США финансируют ее не напрямую, а через Европу, которая в рамках инициативы PURL закупает оружие у США, а затем оно идет на Украину. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех участвуют в PURL. И США будут продавать оружие столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения.

О нехватке ракет для ПВО в Киеве заявляют с 2022 года. Но в последние месяцы проблема действительно стала острее, считают эксперты. Отчасти этим объясняются более тяжелые последствия для Киева после ударов ВС РФ по военным и энергетическим объектам.

Военкор Александр Коц уверен, что Европа не может наскрести в достаточном количестве ракеты для ПВО Украины. Он пишет, что Германия недавно пообещала передать пять ракет при условии, что остальные страны найдут еще 30, но в реальных условиях это лишь попытка хоть как-то удержать украинскую ПВО от "обнуления" на ближайшие недели. Он оценивает потребности Киева в 60 ракет для ПВО в месяц. Запад не оставит Киев совсем без помощи и будет что-то поставлять, зато для России открывается окно возможностей для выбивания энергетической и военной инфраструктуры бандеровского режима, считает эксперт.