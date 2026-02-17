В Свердловской области сняли режим угрозы атаки БПЛА

В Свердловской области спустя полтора часа после введения снят режим угрозы атаки БПЛА.

Сегодня утром, 17 февраля, на Среднем Урале был объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Сообщалось, что на территории региона временно действует предупреждение о беспилотной опасности. В связи с этим возможны ограничения на работу мобильного интернета.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, спустя полтора часа режим был снят.

"Правительство Свердловской области информирует: снят режим угрозы атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

Напомним, также сегодня беспилотники атаковали Пермский край. По данным главы региона, в результате никто не пострадал.