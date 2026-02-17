17 Февраля 2026
Здравоохранение Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов на встрече с Михаилом Мурашко сообщил, что государственные вложения в здоровье жителей Кировской области увеличились более чем вдвое

В рамках рабочего визита министра здравоохранения РФ в Кировскую область состоялась рабочая встреча с губернатором Кировской области Александром Соколовым и совещание по вопросам вопросам развития здравоохранения региона.

Александр Соколов рассказал Михаилу Мурашко, как за последние годы расширились возможности регионального здравоохранения.

"Государственные вложения в здоровье жителей увеличились более чем в 2 раза за последние 5 лет — с 17,5 млрд рублей до более 40 млрд рублей. Внедрено в работу медицинских служб всех уровней свыше 2 тыс. единиц медицинского оборудования, проведено масштабное обновление инфраструктуры районных служб здоровья. Свыше 108 тыс. сельских жителей области получают медпомощь в новых ФАПах и амбулаториях. Повысилась и мобильность медицинских служб — автопарк первичного звена пополнили более 400 автомобилей, что крайне важно с учетом большой протяженности нашей области", — отметил глава региона.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Также он сообщил, что значительно увеличилось финансирование заработной платы сотрудников сферы здравоохранения.

"У нас врачи действительно сейчас стали уважаемыми с точки зрения возможностей людьми. В связи с этим многие идут в профессию. Условия работы соответствующие", — добавил губернатор.

Михаил Мурашко напомнил, что в рамках программы модернизации первичного звена по поручению Президента в 2021-2025 годах Кировская область получила более 5,6 млрд рублей, что позволило построить новые поликлиники, отремонтировать действующие, купить оборудование, автотранспорт.

"На новых условиях мы можем предоставлять совершенно другого уровня качественные услуги", — сказал глава российского Минздрава.

Александр Соколов поблагодарил за особое внимание к региону в части развития системы здравоохранения, вложение значительных федеральных средств в инфраструктуру. В совокупности с мерами по повышению доступности медицинской помощи, все это в комплексе сказалось на самых важных показателях качества жизни граждан в Кировской области. 

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Нам есть чем гордиться, и восприятие людей медицинской помощи меняется в лучшую сторону. Много объектов появляется сегодня, и есть программа развития. За последние 5 лет отмечается снижение смертности от болезней органов дыхания на 75,4%, нервной системы на 34,1%, системы кровообращения на 22,5%. Формируется принципиально новая служба здоровья Кировской области. Она становится привлекательной для жителей других субъектов Российской Федерации, от которых по системе обязательного медицинского страхования поступило порядка 1,8 млрд рублей за их лечение у нас. За лечение наших жителей в других регионах мы заплатили 555 млн рублей", — подчеркнул глава региона.

Михаил Мурашко отметил, что Кировская область сделала большие шаги в развитии здравоохранения.

"Мы видим и по изменениям инфраструктуры. Это и внешний вид объектов, оснащенность медорганизаций, перечень используемых технологий сильно преобразился, обследование пациентов, очень широкий спектр лабораторных анализов. Вижу, что произошли системные изменения. Применяются различные методы исследования, выстроена работа по реабилитации, по методам лечения, это и кардиологические пациенты с экстренными состояниями. При этом ключевой работой является именно профилактическое направление. Сегодня проще болезнь предотвратить, чем получить осложнения. Пациентов с хроническими заболеваниями именно профилактической работой надо охватывать", — сказал министр здравоохранения РФ. 

Михаил Мурашко особо отметил позитивную динамику в кадровой обеспеченности  специалистами поликлиник и межрайонных центров региона, которая составляет более 90%, что является высоким результатом. Высоко оценил достижения в цифровизации, внедрении ИИ в процесс оптимизации работы врачей.

Губернатор Кировской области поблагодарил министра здравоохранения РФ за внимание к региону и высокую оценку: «Проведена оценка работы нескольких учреждений здравоохранения, прежде всего, первичного звена, проанализирована работа целого ряда специализированных медицинских организаций. Такая объективная оценка деятельности медицинских служб важна для определения дальнейших точек роста».

Михаил Мурашко, завершая визит в Кировскую область, провел награждение 11 работников Детского клинического консультативно-диагностического центра, Кировской областной клинической больницы, Кировского областного клинического перинатального центра, Кировского клинико-диагностического центра, Областного клинического противотуберкулезного диспансера, Станции скорой медицинской помощи г. Кирова, Кировской клинической больницы №7 им. В.И. Юрловой, Зуевской, Кирово-Чепецкой, Слободской имени академика А.Н. Бакулева, Уржумской и Яранской центральных районных больниц Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», два медика были награждены   Почетной грамотной Минздрава России, трем специалистам вручена Благодарность Минздрава России.

Теги: александр соколов, михаил мурашко, медики, система здравоохранения, национальный проект, рабочая встреча


