Сергей Кравчук поздравил юных легкоатлетов Хабаровска с победами во Всероссийских соревнованиях

Юные хабаровские спортсмены завоевали золото на Всероссийских соревнованиях. Воспитанники хабаровской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Максимум» показали лучший результат в секторе для толкания ядра в первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет, а также Всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 18 лет.

Так, хабаровчанин Владислав Спицын в рамках Всероссийских соревнований толкнул отправил снаряд на отметку 19,87 метра и завоевал золотую медаль. А Лолита Лапицкая с результатом 15,50 метра стала победителем на Первенстве России.

«Хабаровск в очередной раз подтверждает статус одного из главных спортивных центров страны. Победы Владислава и Лолиты на турнирах такого высокого уровня — это не просто личный успех атлетов, а показатель качества работы нашей муниципальной школы «Максимум». Мы гордимся нашей молодежью, которая своим трудом и волей к победе прославляет родной город. Особые слова благодарности — тренеру Олесе Валерьевне Свиридивой. За каждой медалью стоит наставник, который вкладывает душу в своих воспитанников», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города напомнил, что по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина 2026 год в регионе крае официально объявлен Годом спорта.