На Урале суд конфисковал квартиру, в которой нелегально ставили на учет мигрантов

Житель уральского города Алапаевск осужден из-за нелегальной постановки мигрантов на учет. За это его квартиру конфисковали в доход государства.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Ильгар Гусейнов. Как показало расследование, в 2024-2025 годах он фиктивно поставил на учет 10 иностранцев в принадлежащей ему квартире по улице Пушкина в Алапаевске. При этом мужчина, являющийся владельцем сразу нескольких квартир, прекрасно знал, что мигранты жить у него не будут.

В прокуратуре отметили, что сам Гусейнов своей вины не признал. Алапаевский городской суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. А кроме этого, конфисковал квартиру в доход государства – как средство преступления в сфере незаконной миграции.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был вынесен приговор владелице так называемой "резиновой квартиры". За незаконную легализацию мигрантов женщину отправили в колонию.