Сотрудникам ДПС могут разрешить искать в слюне водителей алкоголь и наркотики

МВД России решило поменять правила освидетельствования автомобилистов. Предлагается ввести новые экспресс-тесты, которые смогут определять наличие или отсутствие в слюне следов этанола и наркотиков.

Показания нового прибора будут считаться еще одним признаком, по которому сотрудник ДПС сможет отстранять водителя от управления автомобилем, а также либо освидетельствовать через алкотестер, либо направлять к врачу. Проверка по слюне занимает не более пяти минут, выходить из машины не обязательно.

Если прибор подтвердит наличие в слюне запрещённых веществ, то водителя отстранят от управления машиной и направят на стандартные проверки. От тестирования можно отказаться, и прав за это не лишат, пишет "Ъ".