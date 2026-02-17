Следком опубликовал видео задержания депутата думы Лянтора Владислава Титовского

Следком опубликовал видео задержания депутата думы Лянтора Владислава Титовского по делу о гибели ребенка из-за схода снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), предъявлены двум должностным лицам – директору муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта "Юность", которым является Титовский, а также главному инженеру этого же учреждения.

По версии следствия, обвиняемые не проконтролировали состояние кровли объекта, не приняли мер к организации надлежащей очистки кровли, а также не обеспечили контроль за опасной зоной складирования снега у стены здания.

14 февраля в Лянторе на группу детей сошел снег с крыши хоккейного корта. Мальчик 2013 г.р. скончался.