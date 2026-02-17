В Свердловской области объявлено предупреждение о беспилотной опасности

Во вторник, 17 февраля, в Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, с утра на территории региона временно действует предупреждение о беспилотной опасности. В связи с этим возможны ограничения на работу мобильного интернета.

"Специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций", - говорится в сообщении властей.

Свердловчан просят следить за дальнейшими оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции при развитии ситуации. Ранее в свердловском правительстве называли три уровня при угрозе атаки беспилотников.

Напомним, недавно на Среднем Урале были введены дополнительные меры антитеррористической безопасности.