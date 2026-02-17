В России школьников научат служить

Вскоре в программе российских школ появится новый предмет. Со следующего учебного года в обязательный школьный предмет "индивидуальный проект" включат программу "Обучение служением. Первые".

Её частью станет решение учениками социальных задач НКО, государства и социального бизнеса. Эта программа поможет школьникам раскрыть свой потенциал в общественных проектах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он полагает, что современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания.

"Программа "Обучение служением. Первые" усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению", - говорится в заявлении министра, поступившем в РБК.

Раньше эта программа была частью внеурочной деятельности, однако теперь школы смогут внедрять её в учебную программу 10–11-х классов.