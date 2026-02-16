В ХМАО депутату думы Лянтора предъявили обвинение по делу о падении снега на детей

В Лянторе продолжается расследование уголовного дела о падении снега на детей. Обвинения в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, предъявлены директору и главному инженеру муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта "Юность"".

По версии следствия, эти люди не проконтролировали состояние кровли объекта, не организовали её очистку, а также не контролировали опасную зону складирования снега у стены здания. Обвиняемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает управление СКР по Югре. Директором "Юности" является депутат думы Лянтора Владислав Титовский.

14 февраля в Лянторе на группу детей сошёл снег с крыши хоккейного корта. Мальчик 2013 г.р. скончался.