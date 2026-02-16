Прибывший из Латвии банкир Мельников получил в Москве срок за растрату 11 миллиардов

Бывший зампред правления Судостроительного банка (СБ-банк) Василий Мельников получил срок за организацию растраты 11 млрд руб.

Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Мельников признан виновным в хищении из кредитного учреждения 11 млрд руб., которые были выведены из банка под видом ничем не обеспеченных кредитов. Приговор – шесть лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. руб.

Ранее за это преступление осуждены сообщники Мельникова – экс-директор департамента кредитования банка Ирина Кукарская и её подчиненный Сергей Зыков, пишет "Ъ".