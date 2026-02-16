16 Февраля 2026
Здравоохранение Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Михаилу Мурашко представили опыт внедрения возможностей мессенджера MAX в систему здравоохранения Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе рабочего визита министра здравоохранения РФ в Кировскую область рассказал Михаилу Мурашко  об опыте внедрения в областном клинико-диагностическом центре новых цифровых технологий в части телемедицинских услуг.

"В этом плане мы стали одними из первых в России и по темпам внедрения МАХ в различные сферы жизни на пользу людям входим в первую десятку субъектов страны и являемся вторыми в Приволжском федеральном округе", - заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Глава регион подчеркнул, что осуществление с помощью мессенджера MAX записи на прием к врачу становятся постоянной практикой, как и осуществление телемедицинских консультаций, оформления больничного листа.

"Уже сегодня мы видим свыше 30 тысяч записей жителей области на прием к врачу, более 2 тысяч – консультаций с закрытием листков нетрудоспособности", – отметил Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Министру прямо в кабинете практикующего врача-терапевта продемонстрировали работу по записи к врачу и проведение телемедицинских консультаций в мессенджере МАХ.

Специалисты Кировского клинико-диагностического центра пояснили, что консультации проводят после очного приема с целью корректировки протокола лечения дистанционно. При этом с пациентом согласуется возможность проведения консультации в дистанционном формате. Затем врач общается с пациентом, проводит опрос и в случае согласия пациента закрыть больничный лист, проводится процедура оформления в информационной системе. Далее соответствующий сформированный протокол поступает в личный кабинет пациента на Госуслугах и в Социальный фонд.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Также федеральному министру кировские врачи представили опыт организации дистанционного мониторинга здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Этот кейс был запущен в Кировской области в 2026 году. Были закуплены специальные медицинские изделия дистанционного наблюдения (тонометры и глюкометры) с возможностью автоматической загрузки показателей в медицинскую информационную систему. Все это позволило дать врачам возможность ежедневного дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов.

Главе Минздрава также рассказали об уникальном опыте единственного в России модуля долговременного ухода за гражданами старше 65 лет, который интегрирован в медицинскую информационную систему.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Сложившаяся система является действенной площадкой взаимодействия медицинского и социального работников в наблюдении за нуждающимся в стороннем уходе пациенте, она дает возможность оценить динамику назначенного лечения, коррекции терапии. Всего в Кировской области системой долговременного ухода охвачено более 4,5 тыс. пациентов. Результатом такой совместной работы является снижение вызовов скорой медицинской помощи, обращений по вопросам декомпенсации состояний пациентов", - сказал губернатор региона Александр Соколов.

Добавим, что социальный работник или помощник по уходу могут сами при необходимости записать пациента к врачу.

Теги: михаил мурашко, александр соколов, телемедицина, мессенджер мах


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

