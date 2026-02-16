Министр здравоохранения России оценил уникальный опыт лечебных учреждений Кировской области

В ходе рабочего визита в Кировскую область министра здравоохранения Михаила Мурашко губернатор Александр Соколов представил наработанный в регионе опыт повышения доступности медицинской помощи и уникальные практики реализации нацпроектов для повышения продолжительности жизни.

"В последние годы мы активно внедряем цифровые сервисы и бережливые подходы в здравоохранении. Как результат, повышается производительность труда. Средний показатель приема врача первичного звена в 2025 году вырос до 18 человек в смену против 14 в 2024 году. В результате разделения потоков пациентов время ожидания в регистратуру уменьшилось с 10 до 1,5 мин, у кабинета врача-специалиста — более чем в 7 раз — с 23 до 3 мин, проведение профилактических осмотров — с 4 до 1,5 дней. Демонстрирует рост интенсивность использования оборудования в один рабочий день — МРТ-аппаратов, КТ, УЗИ. Это сказывается на доступности медпомощи. За последние 2 года наши врачи в поликлиниках приняли на 2 млн больше граждан. Количество обращений составляет сегодня 8 миллионов", — рассказал губернатор.

Также делегации Минздрава РФ предоставили возможность ознакомления с единственным в стране Центром медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников СВО в Слободском районе.

"Медицинскую реабилитацию и лечение в Центре прошли уже более 770 человек, в том числе 448 членов их семей, включая 195 детей. Работаем с нашими героями проактивно. Более 95% ветеранов СВО, вернувшихся в регион, прошли специальную диспансеризацию, порядка 90% направляется для более глубокой диагностики и высокотехнологичного лечения", — сообщил глава Кировской области Александр Соколов в ходе посещения медучреждения.

Также в рамках визита министра прошло посещение детской поликлиники в г. Слободской для 26 тысяч маленьких пациентов Слободского, Белохолуницкого и Нагорского районов. Строительство этого объекта стало самым масштабным в социальной сфере региона за последние годы в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Михаил Мурашко также ознакомился с деятельностью областной клинической больницы, оценил возможности Регионального сосудистого центра, оснащение которого проводилось по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Оборудованный высокотехнологичной медицинской аппаратурой центр ежегодно наращивает объемы оказания специализированной медицинской помощи, что позволяет минимизировать период от поступления пациента в стационар до оперативного вмешательства, всего до 25-35 минут. За последние 5 лет здесь в 1,5 раза выросло число операций на сердце.

Министру здравоохранения кировские медики рассказали о применении телемедицинских технологий, используемых при диагностике сердечно-сосудистых катастроф. Так, теле-ЭКГ позволяет снимать кардиограмму прямо в машине скорой помощи или на борту вертолета санавиации, производить круглосуточную регистрацию и дистанционную передачу данных на кардиосервер, получать автоматические измерения, интерпретацию ЭКГ и осуществлять оперативную консультацию специалистами Регионального сосудистого центра. Анализ полученных данных становится основой при принятии решения о наличии медицинских показаний для проведения тромболизиса и доставке пациента либо в первичное сосудистое отделение, либо в Региональный сосудистый центр. В 2025 году выполнено 435 149 ЭКГ с компьютерным анализом данных. Всего за последние 5 лет рост проведения теле-ЭКГ составил более 3,5 раз (2020 год - 124 000 теле-ЭКГ).

В централизованной клинико-диагностической лаборатории на данный моментря проводят 382 вида медицинских исследований. В плановом и экстренном режимах выполняется около 32 тысяч исследований в день и около 12 млн в год.

Михаил Мурашко также побывал в Кировском государственном медицинском университете и областном наркологическом диспансере.

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о предпринимаемых региональными властями в последние годы мерах, направленных на снижение алкоголизации населения. Так, в марте 2025 года приняты госпрограмма и план по снижению потребления алкогольной и никотинсодержащей продукции до 2030 года в регионе. Проведены мероприятия по изменению маршрутизации пациентов с тяжелой интоксикацией алкоголем. Те, кто ранее госпитализировался в многопрофильные медучреждения, теперь доставляются в межрайонные наркологические центры или областной наркодиспансер. Кроме того, с 2024 года введены дополнительные ограничительные меры на продажу алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах, реализуются корпоративные программы укрепления здоровья в трудовых коллективах.

"Благодаря предпринятым мерам мы уже фиксируем значительное снижение развития такого пагубного явления в Кировской области. В сравнении с 2023 годом более чем в 2 раза сократилась смертность, обусловленная алкоголем, — с 42,7 до 19,6 в 2025 году на 100 тыс. населения, более чем в 1,5 раза — случайные отравления алкоголем — 17,2 против 9,9 на 100 тыс. населения", — резюмировал глава региона.