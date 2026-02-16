Министр здравоохранения России оценил уникальный опыт лечебных учреждений Кировской области

16 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Министр здравоохранения России оценил уникальный опыт лечебных учреждений Кировской области

В ходе рабочего визита в Кировскую область министра здравоохранения Михаила Мурашко губернатор Александр Соколов представил наработанный в регионе опыт повышения доступности медицинской помощи и уникальные практики реализации нацпроектов для повышения продолжительности жизни.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"В последние годы мы активно внедряем цифровые сервисы и бережливые подходы в здравоохранении. Как результат, повышается производительность труда. Средний показатель приема врача первичного звена в 2025 году вырос до 18 человек в смену против 14 в 2024 году. В результате разделения потоков пациентов время ожидания в регистратуру уменьшилось с 10 до 1,5 мин, у кабинета врача-специалиста — более чем в 7 раз — с 23 до 3 мин, проведение профилактических осмотров — с 4 до 1,5 дней. Демонстрирует рост интенсивность использования оборудования в один рабочий день — МРТ-аппаратов, КТ, УЗИ. Это сказывается на доступности медпомощи. За последние 2 года наши врачи в поликлиниках приняли на 2 млн больше граждан. Количество обращений составляет сегодня 8 миллионов", — рассказал губернатор.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Также делегации Минздрава РФ предоставили возможность ознакомления с единственным в стране Центром медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников СВО в Слободском районе.

"Медицинскую реабилитацию и лечение в Центре прошли уже более 770 человек, в том числе 448 членов их семей, включая 195 детей. Работаем с нашими героями проактивно. Более 95% ветеранов СВО, вернувшихся в регион, прошли специальную диспансеризацию, порядка 90% направляется для более глубокой диагностики и высокотехнологичного лечения", — сообщил глава Кировской области Александр Соколов в ходе посещения медучреждения.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Также в рамках визита министра прошло посещение детской поликлиники в г. Слободской для 26 тысяч маленьких пациентов Слободского, Белохолуницкого и Нагорского районов. Строительство этого объекта стало самым масштабным в социальной сфере региона за последние годы в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Михаил Мурашко также ознакомился с деятельностью областной клинической больницы, оценил возможности Регионального сосудистого центра, оснащение которого проводилось по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Оборудованный высокотехнологичной медицинской аппаратурой центр  ежегодно наращивает объемы оказания специализированной медицинской помощи, что позволяет минимизировать период от поступления пациента в стационар до оперативного вмешательства, всего  до 25-35 минут. За последние 5 лет здесь в 1,5 раза выросло число операций на сердце.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Министру здравоохранения кировские медики рассказали о применении телемедицинских технологий, используемых при диагностике сердечно-сосудистых катастроф. Так, теле-ЭКГ позволяет снимать кардиограмму прямо в машине скорой помощи или на борту вертолета санавиации, производить круглосуточную регистрацию и дистанционную передачу данных на кардиосервер, получать автоматические измерения, интерпретацию ЭКГ и осуществлять оперативную консультацию специалистами Регионального сосудистого центра. Анализ  полученных данных становится основой при принятии решения о наличии медицинских показаний для проведения тромболизиса и доставке пациента либо в первичное сосудистое отделение, либо в Региональный сосудистый центр. В 2025 году выполнено 435 149 ЭКГ с компьютерным анализом данных. Всего за последние 5 лет рост проведения теле-ЭКГ составил более 3,5 раз (2020 год - 124 000 теле-ЭКГ).

В централизованной клинико-диагностической лаборатории на данный моментря проводят 382 вида медицинских исследований. В плановом и экстренном режимах выполняется около 32 тысяч исследований в день и около 12 млн в год.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Михаил Мурашко также побывал в Кировском государственном медицинском университете и областном наркологическом диспансере.

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о предпринимаемых региональными властями в последние годы мерах, направленных на снижение алкоголизации населения. Так, в марте 2025 года  приняты госпрограмма и план по снижению потребления алкогольной и никотинсодержащей продукции до 2030 года в регионе. Проведены мероприятия по изменению маршрутизации пациентов с тяжелой интоксикацией алкоголем. Те, кто ранее госпитализировался в многопрофильные медучреждения, теперь доставляются в межрайонные наркологические центры или областной наркодиспансер. Кроме того, с 2024 года введены дополнительные ограничительные меры на продажу алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах, реализуются корпоративные программы укрепления здоровья в трудовых коллективах.

"Благодаря предпринятым мерам мы уже фиксируем значительное снижение развития такого пагубного явления в Кировской области. В сравнении с 2023 годом более чем в 2 раза сократилась смертность, обусловленная алкоголем, — с 42,7 до 19,6 в 2025 году на 100 тыс. населения, более чем в 1,5 раза — случайные отравления алкоголем — 17,2 против 9,9 на 100 тыс. населения", — резюмировал глава региона.

Теги: александр соколов, михаил мурашко, медицинские услуги, центр реабилитации, операции на сердце


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети