Сергея Иванова исключили из состава Совбеза

Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ.

"Внести в состав Совета Безопасности <...> изменение, исключив из него Иванова С. Б.", — говорится в указе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности Сергея Иванова. Он занимал пост спецпредставителя президента по охране природы. Входил в состав Совета безопасности России на постоянной основе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Иванов уволен по собственному желанию.