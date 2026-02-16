16 Февраля 2026
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге определились победители двух больших турниров по паделу

В Екатеринбурге завершились сразу два больших турнира по паделу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, три дня полсотни спортсменов из 10 стран мира соревновались за звание лучших игроков первого этапа лиги RCC Padel. В финальной игре на корте встретились пара аргентинца Тито Аллеманди и испанца Аймара Гоньи с парой итальянца Дениса Перино и аргентинца Игнасио Пьотто.

Из-за травмы Дениса Перино игра завершилась после первого сета победой пары Тито Аллеманди и Аймара Гоньи. Победители получили кубки оригинальной работы и заслуженные призовые.

Первый этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Это уникальная пара двукратного чемпиона мира по паделу Тито Аллеманди с восходящей звездой этого вида спорта Аймаром Гоньи. Испанский игрок – 7-я ракетка лиги А1 и 76-я ракетка мира в рейтинге FIP. На сегодняшний день является большой надеждой мирового падела. Держит ракетку для падела с трех лет. Победитель и призер турниров FIP категории Silver и Platinum. В паре с Тито Аллеманди в 2025 году стал победителем международного турнира "Москва-2025". Серебряный призер турнира "Легенды падела – 2025" в Екатеринбурге.

Первый этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Я очень рад, что стал частью лиги RCC Padel, она дает игрокам огромные возможности для роста. Тут созданы прекрасные условия для спортсменов: современная арена, тренажерные залы. Я вижу, как вырос уровень российских спортсменов, за их игрой все интереснее наблюдать. Спасибо всем организаторам, это одна из лучших арен в мире", - рассказал Аймар Гоньи.

Параллельно с первым этапом лиги RCC Padel на кортах Падел-арены РМК завершился рейтинговый турнир Winter Cup под эгидой Федерации падела России. Несколько десятков российских спортсменов боролись за призы RCC Padel и очки в национальном рейтинге. Победители Богдан Бобров и Игорь Трунов получили по 500 очков к личному рейтингу.

Первый этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Следующий этап лиги RCC Padel пройдет в апреле. Для игроков это еще одна возможность проявить себя и показать звездную игру.

Лига RCC Padel, созданная в Екатеринбурге Русской медной компанией, – это серия из пяти этапов и итоговый мастер-финал, объединяющие игроков со всего мира, на первой в стране специализированной Падел-арене РМК. В серии турниров примут участие топовые игроки международного уровня, профессионалы и лидеры национальных рейтингов, что делает каждый этап зрелищным и конкурентным.

Первый этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В лиге RCC Padel создан рейтинг. На каждом этапе спортсмены зарабатывают очки за участие и победы. В общий зачет идут четыре лучших турнира из пяти, что позволяет бороться за высокие позиции в рейтинге и участие в финальном турнире лиги.

Рейтинг определяет посев спортсменов на этапах лиги и состав итогового мастер-финала. В нем встретятся сильнейшие пары лиги, набравшие наибольшее количество очков в рейтинге. В декабре именно они будут бороться за суперприз.

Первый этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В декабре 2025 года состоялся премьерный турнир лиги RCC Padel, на котором игроки из России, Аргентины, Испании и Казахстана выступили на Падел-арене РМК, а также было официально объявлено о запуске лиги. Кульминацией праздника стал турнир "Легенды падела", где спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди сыграл с настоящими звездами мирового падела, такими как Толито Агирре, Гонсало Альфонсо, и с легендарным Мигелем Ламперти.

Теги: падел, турниры, победители, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

