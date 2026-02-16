16 Февраля 2026
Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Касперская выступила против введения единого регистра больных

Президент ГК InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская заявила, что против введения единого регистра больных.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что в 2026 году в России будет создан единый регистр лиц с отдельными заболеваниями, в том числе онкологическими, легочными, сердечно-сосудистыми, психическими и другими. Такое постановление приняло Правительство РФ. Будто бы это улучшит медмопощь самим больным и координацию регионов. В списке 12 видов заболеваний, в регистр будут заноситься подробные данные о пациентах. В том числе в него будут заносить всех беременных и данные о рожденных детях.

Касперская считает, что это несет огромные риски. Куда потом попадут все эти данные? Власти заверяют, что они будут надежно защищены, но практика показывает, что все данные сливаются, в том числе за границу, а единые базы подходят для этого как нельзя кстати. Она запустила опрос на своей странице, и 92% из 31 тыс. проголосовали за вариант, что единый регистр недопустим, так как нарушает право на личную жизнь и врачебную тайну.

"Следующий логический шаг – это запрет на хождение в детский сад (школу, на работу) в связи с наличием болезни (состояния). И самые мрачные антиутопии начали разворачиваться перед моими глазами", – написала эксперт.

Что касается самого регистра, то это только усилит недоверие граждан, которые будут больше лечиться самостоятельно, считает она. В условиях цифровизации, которую власти активно продвигают, можно быстро спросить мнения людей по любому вопросу, но почему-то этого не делается. Сама она обещает стучаться в высокие кабинеты, где попытается донести до чиновников, почему нельзя создавать этот единый регистр.

"История утечек из государственных ведомств нам всем известна", – пишет информационно-аналитический онлайн-журнал "Родное наследие".

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что цифровизация по факту сопровождается передачей данных в США.

"То, что у нас полная цифровизация, означает, что все наши данные на программном уровне идут в Америку", - сказал он.

