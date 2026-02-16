В России могут запретить собачьи ошейники с электрошокером

В Госдуме предложили запретить производство, ввоз в Россию и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током.

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым обратились по этому поводу к главе Минпромторга Антону Алиханову. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить риск жестокого обращения и повысить уровень защиты благополучия животных, пишет РИА Новости.

Как отреагировал Алиханов, недавно вернувшийся из Саудовской Аравии с форума "Иннопром", не сообщается.