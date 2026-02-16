Произведение из коллекции тюменского музея представлено на выставке в Москве

Произведение из коллекции тюменского музея представлено на выставке в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Картина из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения стала частью новой выставки "Под маской", открывшейся в Музее русского импрессионизма. Экспозицию дополнило живописное произведение "Цыганка" (1904) кисти Бориса Анисфельда.

Выбор картины для участия в проекте не случаен. Образ загадочной женщины, скрывающей внутреннюю сущность за внешней ролью, напрямую перекликается с ключевой темой выставки – мотивом маски, перевоплощения и игры с идентичностью.

Произведения из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения регулярно участвуют в крупных выставочных проектах федерального и межрегионального уровня, подтверждая высокий художественный и историко-культурный статус музейного собрания.

Выставка "Под маской" посвящена культуре карнавалов и маскарадов в России XIX–XX столетий. Проект рассказывает о феномене маскарада как особом пространстве свободы, где человек мог изменить внешность, скрыть свое имя и социальный статус, примерить новую роль и выйти за рамки повседневности.

Проект объединяет произведения академиков и передвижников, художников объединения "Мир искусства" и авангардистов.