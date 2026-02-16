Путин в мае улетит из России

Президент России Владимир Путин поговорил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили, в частности, предстоящий визит Путина в Казахстан.

Темами разговора стали российско-казахстанские отношения. Путин подтвердил своё участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Путина осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было принято, сообщает пресс-служба Кремля.