Предмет "Духовно-нравственная культура России" будут вводить постепенно

Предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) будет вводиться в школах постепенно. Такая норма содержится в опубликованном приказе Минпросвещения.

Изначально планировалось, что предмет начнут проходить с 1 сентября 2026 года в 5-7 классах. Но в новом приказе говорится, что в 2026 году это произойдет только в 5 классе, а в 6 и 7 классах - с 2027 года. Это логичное решение, так как проходить предмет, рассчитанный на три года, в 6 классе можно только после 5 класса. То же самое касается 7 класса. Соответственно, в будущем логично ожидать перенесения этого предмета для 7 класса на 2028 год. Это все будет касаться тех школьников, которые стали проходить этот предмет в 2026 году.

Предполагается, что ДНКР будут преподавать учителя истории. В 5 классе будет всего 17 часов, или один урок за две недели, в 6-7 классах - 34 часа, или по одному уроку в неделю.

Ректор Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования доктор философских наук Ирина Налетова считает, что введение предмета ДНКР правильно и дополняет историческое просвещение смыслами и ценностями, помогает формировать мировоззрение. Введение предмета совпало с Годом единства народов России. А новый предмет дополняет "государственно-политическую" линию государственных учебников истории. Но это не просто "еще один предмет", а инструмент формирования нравственности, культурной грамотности, патриотизма, гражданской ответственности.

Отмечается, что новый предмет сам по себе не увеличит общее количество часов учебной нагрузки.