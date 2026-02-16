На Мосбирже впервые за полтора года начали торговать аналогом доллара

В России на бирже начались торги аналогом доллара.

На Мосбирже впервые с июня 2024 г. состоялись сделки по инструменту USDRUB_TOM. Они открылись в 10,01 мск по цене ₽70,5 за доллар, на максимуме поднимались до ₽76,3175.

Финансовый инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USD/RUB при переводе в биржевой режим торгов, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Кремль готов вернуться к расчетам в долларах, в том числе в операциях с российскими энергоносителями. Такая идея изложена в "меморандуме высокого уровня", который Москва хочет предложить Вашингтону.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование доллара при торговле России и США не противоречит переходу на национальные валюты, так как он является нацвалютой Штатов.