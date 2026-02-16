США участвовали в обеспечении безопасного пролета делегации РФ в Женеву

США участвовали в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры в Швейцарию.

"США на техническом уровне участвовали в согласовании разрешений, связанных с прибытием российской делегации в Женеву", - сообщил диписточник РИА Новости.

Переговоры пройдут 17-18 февраля. Место проведения – Швейцария – стало неожиданностью, в качестве вероятных площадок для встречи назывались Абу-Даби и Майами.

Как сообщалось, Швейцария готова обеспечить безопасный пролет самолета с российской делегацией (ранее ЕС запретил полеты российских самолетов над своей территорией).