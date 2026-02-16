Мошенники за неделю украли у тюменцев 18 миллионов рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 45 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



Общая сумма похищенных денежных средств превысила 18 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3,6 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом предотвращения хищения денежных средств убедили потерпевшую перевести на "безопасные" счета денежные средства в размере 3,6 млн руб.

Ишимская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.