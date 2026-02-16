Лукашенко: Нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию от России и Россию от Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 февраля встретился с Государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Глава государства счёл, что "нет той силы, которая сегодня способна оторвать Белоруссию от России и Россию от Белоруссии".

"Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Мы всегда были ориентированы на Россию. Там – наше многое, если не все. Там – наши ресурсы, рынок, если об экономике", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, главное, чтобы Россия поддерживала Белоруссию в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от неё.

"Слушайте, мы вдвоем остались. Вдвоем с Путиным – Белоруссия и Россия", - сказал Александр Лукашенко.

Также он отметил, что Китай никогда не пойдёт против России.