В Чусовом ребенок пострадал при сходе снега с крыши многоквартирного дома

В Чусовом при сходе снега и наледи с кровли многоквартирного дома по улице Школьная, 18 пострадал несовершеннолетний ребенок, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов на своей странице в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и бригада скорой медицинской помощи. Ребенок был оперативно доставлен в Чусовскую больницу им. В.Г. Любимова. Ему выполнили комплекс диагностических исследований, включая компьютерную томографию, и оказали необходимую медицинскую помощь.

После телемедицинской консультации со специалистами Краевой детской клинической больницы принято решение о переводе ребенка в Пермь. В данный момент мальчик находится в отделении КДКБ в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

"От всей души желаю скорейшего и полного выздоровления мальчику! Выражаю благодарность оперативным службам за слаженную и профессиональную работу", - написал Белов.

По факту происшествия инициирована служебная проверка. Будет дана правовая оценка действиям управляющей организации ООО "Гарант-Эксперт", обслуживающей дом.

Глава округа напомнил, что ответственность за уборку кровель многоквартирных домов лежит на управляющих организациях. Если жители видят небезопасное состояние кровли, необходимо незамедлительно сообщить в УК. При бездействии управляющей компании следует обращаться в Госжилинспекцию Пермского края или администрацию Чусовского округа.