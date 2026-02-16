Каллас: ЕС не готов обещать Украине дату вступления в ЕС

ЕС пока не готов сказать, когда Украина вступит в ЕС. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Люксембург призвал Зеленского не ставить ультиматумов о членстве в ЕС

Принятие в ЕС Украины обсуждается в связи с инициативами по мирному урегулированию как один из способов убедить Киев пойти на компромисс в обмен на перспективу членства. Зеленский даже называет конкретную дату - 2027 год, причем сразу, а не поэтапно. Но в ЕС многие не согласны и против самой идеи ускоренного вступления в блок. А канцлер Германии Фридрих Мерц недавно исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. По его словам, это слишком быстро, такой процесс занимает годы. Он согласен с данной перспективой для Украины, но не в столь сжатые сроки.

Каллас говорит то же самое. И напоминает, что многие страны стоят в очереди по много лет, так что нужен взвешенный подход.

"Предстоит еще много работы, однако приоритетом остаются действия и демонстрация того, что Украина является частью Европы", - сказала она.

Немецкое издание Bild считает, что Каллас заочно ответила Зеленскому, который накануне снова призвал назвать четкую дату принятия Киева в ЕС в качестве одной из гарантий безопасности.

Как сообщалось, в ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию конфликта. Среди самых обсуждаемых вариантов такой: следует предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена блока. Одновременно ЕС может дать Украине четкие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления. Другие варианты предполагают продолжение нынешнего процесса, введение переходного периода и поэтапного членства.