В Югре пройдут тотальные проверки безопасности после попыток учеников устроить нападение

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил организовать тотальные комплексные проверки социальных учреждений после того, как на прошлой неделе в Советском и Пойковском были зафиксированы инциденты с проносом учащимися опасных предметов в школы, сообщил глава региона в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В одном из случаев действия школьника носили умышленный характер, что вызывает особую обеспокоенность. Предварительные проверки показали: охранные предприятия, обеспечивающие безопасность образовательных учреждений, не располагали необходимым техническим оснащением – оборудование либо отсутствовало, либо находилось в неисправном состоянии.

Губернатор поручил департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами и муниципалитетами организовать проведение тотальных комплексных проверок всех социальных учреждений и общественных пространств округа, не ограничиваясь школами. Также поручено формировать еженедельный сводный отчет, включающий информацию о наличии и работоспособности технических средств безопасности, данные о квалификации охранного персонала, фотофиксацию пропускного пункта, указание ответственных лиц и организаций, отвечающих за безопасность каждого объекта.

Кроме того, в школах и колледжах автономного округа необходимо провести Декаду Безопасности, в рамках которой запустить цикл занятий "Урок безопасности", организовать родительские собрания и классные часы, направленные на профилактику травли в школьной среде, предупреждение конфликтов, формирование толерантности и навыков конструктивного общения.

Исполнение данных поручений оставлено на постоянном контроле главы региона.