Песков объяснил отсутствие Мединского на переговорах по Украине в Абу-Даби

Помощник президента России Владимир Мединский остается главой делегации РФ по Украине, в раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там речь шла о вопросах безопасности, которые касались военных. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Женеве круг обсуждаемых вопросов будет шире, чем в Абу-Даби, в том числе речь пойдет о территориях, поэтому на предстоящих переговорах необходимо присутствие Мединского, пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что делегация РФ на предстоящих переговорах в Женеве будет расширена, помимо Мединского в них будут участвовать замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие.

Ранее сообщалось, что на начинающихся 17 февраля трехсторонних переговорах в Женеве – Россия-Украина-США – будет обсуждаться энергетическое перемирие. Швейцария готова обеспечить безопасный пролет самолета с российской делегацией (ранее ЕС запретил полеты российских самолетов над своей территорией).

Переговоры пройдут 17-18 февраля. Место проведения – Швейцария – стало неожиданностью, в качестве вероятных площадок для встречи назывались Абу-Даби и Майами.