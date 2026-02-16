Геннадий Новосельцев отметил, что калужане активно участвуют в формировании Народной программы «Единой России» 2025-2030

В ходе избирательной кампании 2025 года от жителей Козельского муниципального округа Калужской области сформировали 141 наказ кандидатам от партии «Единая Россия», исполнение которых предполагается осуществить в течение ближайших 5 лет. Председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев отметил, что программа будет дополняться новыми пожеланиями и обращениями.

В преддверии отчета главы муниципального округа спикер парламента Калужской области провел обсуждение промежуточных итогов работы с местными депутатами. На данный момент выполнено 48 наказов, что составляет примерно треть общего количества.

Так, в деревнях Клюксы, Полошково уже установлены ФАПы, в Козельске обустроен туристский центр, новое оборудование и учебные материалы поступили в ДШИ города Сосенского и Подборскую школу искусств. Продолжается реализация программ «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования. В частности, в селе Березичский стеклозавод благоустроен спортивный парк, построена детская площадка в деревне Дешовки, обустроена пешеходная зона в деревне Подборки, благоустроена территория у стелы «Город воинской славы» в Козельске.

В рамках программы начаты ремонтные работы на дорогах, обозначенных жителями. Проше капремонт водопроводных сетей по улице Ленина в Сосенском и по улице Мичурина в Козельске.

Те наказы, что пока не реализованы, расписаны по годам исполнения. При этом у жителей есть возможность сайте er40.ru ознакомиться со всеми подробностями.

Завершая обсуждение, Геннадий Новосельцев напомнил, что программа 2020-2025 включала в себя порядка 3,5 тысяч наказов и была исполнена более чем на 90%.

"Давайте и сейчас ответственно отнесемся к ее реализации. Поработаем над этим вместе", - подытожил председатель Законодательного Собрания Калужской области.