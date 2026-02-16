В Новосибирске сеть магазинов ограничила продажу огурцов в одни руки

В Новосибирске магазины некоторых торговых сетей начали вводить ограничения на продажу огурцов из-за действий спекулянтов. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Новосибирск".

Так, в точках региональной сети "Ярче" овощи продаются по 300 рублей за килограмм, но не более пяти килограммов в одни руки. Такое ограничение в соцсетях объясняют тем, что рыночные торговцы массово скупают огурцы, чтобы затем перепродавать их уже по 400 рублей.

Найти товар дешевле 300 рублей корреспондентам не удалось, при этом слухи о ценах до 1,5 тысячи рублей не подтвердились.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверку крупнейших производителей огурцов после сообщений о сильном подорожании продукта.

Baza писала, что в среднем цена килограмма огурцов на рынках сейчас начинается от 500 рублей. По мнению участников рынка, цены могут еще вырасти. Факторы роста цен – новогодние праздники (запасы активно раскупали), а также расходы фермеров на обогрев теплиц в сильные холода.