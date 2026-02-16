Бастрыкин разберется, почему жильцов аварийного дома в Светлом не могут расселить за 12 лет

В поселке Светлом возбудили уголовное дело после вынуждения жильцов аварийного дома ждать переселения 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Четырехквартирный дом 1970 года постройки еще с 2018 года находится в непригодном состоянии: в стенах образовались многочисленные трещины, фундамент деформирован, фасад и межэтажные перекрытия разрушаются, инженерные коммуникации неисправны. Из-за высокой степени физического износа конструкций строение признано аварийным, однако местные власти заявили, что раньше 2030 года расселения можно не ждать.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского управления СК Анатолию Надбитову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы писали об аналогичной истории в деревне Чернобровкина Белоярского района. Дом был признан непригодным для проживания в 2017 году, а расселение запланировано на 2029 год. В дело вмешалась прокуратура, а после и суд встал на сторону жильцов.