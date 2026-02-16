В "заложниках" у банковской ипотеки уже 11 млн россиян

Число россиян с непогашенной ипотекой достигло рекордных 11 млн человек, а совокупный ипотечный портфель превысил 23 трлн рублей. Каждый седьмой экономически активный гражданин должен банкам за ипотеку, пишет "Царьград", анализируя динамику ипотечного рынка.

Всего в России около 25 млн семей с детьми. Не все из них имеют ипотечный кредит, но доля тех, которые должны банкам, во много раз выше, чем если считать по отношению к трудоспособным. Так как ипотеку берут прежде всего молодые семьи, то можно оценить эту долю примерно как одну треть. То есть примерно каждая третья семья с детьми или планирующая детей должна банкам. Официальных данных нет, но таковы общие данные, из которых получается этот вывод.

Интересно, что в 2010 году ипотеку имело менее 3 млн человек, а совокупный портфель не превышал 2,5 трлн рублей. То есть за 15 лет число должников выросло в 4 раза, а объем долгов банкам - почти в 10 раз. Причем из этой суммы кредита значительную долю занимает выплата процентов. Так, при ставке 20% всего за пять лет человек должен заплатить как за две квартиры. Даже при быстром погашении кредита сравнительно обеспеченными россиянами они выплачивают дополнительно полцены жилья, или несколько миллионов рублей.

Причем никакой жилищной проблемы это не решает, а лишь закабаляет людей и обогащает банки. С 2019 года была запущена программа массовой льготной ипотеки, когда государство фактически впряглось в субсидирование банковской маржи. В последние годы банки буквально гребут деньги лопатой, отчитываясь о рекордных прибылях: в прошлом году их чистая прибыль составила 3,5 трлн рублей - это почти 2% ВВП всей страны.

По данным Brobank.ru, в 2025 году средний срок ипотечного кредита в России превысил 25 лет. Правда, средний срок погашения на первичное жилье "всего" 9 лет, но эти люди начали платить еще много лет назад. Что будет через 10-15 лет?

"Впервые в современной истории России сформировался слой населения, чья экономическая стратегия на десятилетия вперед определяется необходимостью обслуживать кредит", - пишет канал.

При этом средняя цена квадратного метра в новостройках выросла за последние годы в 2,5-3 раза, а доходы населения - на 10-15%. То есть доступность жилья резко снизилась, в результате люди все чаще покупают "однушки" и студии, которые и составляют большинство квартир в строящихся многоэтажках. И, "пока основным продуктом рынка остается однокомнатная квартира-студия в ипотеке на 25 лет, говорить о росте рождаемости не приходится".

Блогер Юрий Подоляка пишет, что средняя площадь квартир в строящихся многоквартирных домах сейчас составляет около 33 квадратных метров. Он назвал сложившуюся ситуацию "жилищным тупиком", а значит, и демографическим. Демограф Юрий Крупнов отмечает, что чем больше государство субсидирует ипотеку, тем быстрее растет цена квадратного метра жилья и тем более недоступным оно становится.