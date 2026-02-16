Инициативы жителей Екатеринбурга реализуют в соседских центрах

Соседские центры Екатеринбурга стали площадками для реализации инициатив жителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Атомстройкомплекс".

Так, в Академическом районе сразу несколько творческих проектов, инициированных жителями, удалось реализовать на площадке соседского центра, расположенного в квартале "Art. Город-Парк" на улице Краснолесья. Несколько раз в неделю здесь собираются участницы кружка "Кудесница": женщины вяжут и плетут различные изделия – от игрушек до носков, которые отправляют в качестве благотворительной помощи участникам СВО.

Также здесь репетирует кружок русского хорового пения "Белореченька" – его участницы не только поют, но и сами сочиняют стихи и песни, выступают на районных праздниках.

"Когда есть удобная площадка рядом с домом, гораздо проще найти время и организоваться. Пространство соседского центра как раз подходит для душевных посиделок – здесь есть и экран с проектором, и пространство для творчества, и мини-кухня, где можно заварить чай. Это хорошая возможность для мам и бабушек – выделить время для себя и посвятить его интересному, созидательному занятию. Мы благодарны строительному холдингу "Атом", который поддерживает инициативы жителей и предоставляет помещение соседского центра для социально-значимых проектов. Помимо творческих проектов мы проводим в соседском центре мероприятия родительского сообщества "Верный путь", которое объединяет семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, а также праздники – скоро, например, у нас будет Масленица", - рассказала председатель женского движения Академического района Елена Левко.

Первый соседский центр в Екатеринбурге был открыт строительным холдингом "Атом" в 2019 году в квартале "WOODS. Дома в парке" на УНЦ. Площадки предназначены для взаимодействия новоселов, организации кружков и секций, проведения мероприятий.