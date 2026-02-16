Суд вернул в прокуратуру дело уральца, обвиняемого в реабилитации нацизма

Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело уральца, обвиняемого в реабилитации нацизма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался Виктор Казаков. Все случилось в марте 2022 года в Новоуральске. Как считает обвинение, Казаков нанес надпись на мемориальной тумбе с землей города-героя на Аллее Боевой Славы.

После этого мужчина сфотографировал граффити и опубликовал в интернете пост с текстом и двумя иллюстрациями. Экспертиза сделала вывод, что своими действиями уралец публично осквернил символ воинской славы России.

Сегодня в суде адвокат Казакова заявил ходатайство о возврате дела прокурору в связи с тем, что на стадии предварительного следствия были процессуальные нарушения. В итоге облсуд вернул дело в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения.