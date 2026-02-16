В Москве горит хостел, постояльцы прыгают из окон

Люди оказались заблокированы внутри здания в результате пожара в хостеле "Магистрал" в Москве. По данным Baza, в огненную ловушку попали около 10 человек.

Возгорание произошло на 4-м этаже в здании в Хорошевском районе в 1-м Магистральном тупике. Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что постояльцы выпрыгивали и спускались по простыням из окон, чтобы спастись. Несколько человек пострадали от падения с высоты. По данным телеграм-канала, спасены семеро.