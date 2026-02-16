16 Февраля 2026
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры взял на контроль ситуацию с гибелью ребенка при сходе снега в Лянторе

Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил соболезнования семье погибшего в Лянторе мальчика и поручил главам муниципалитетов усилить контроль за очисткой крыш от снега, сообщил глава региона в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание правительства Югры начали с обсуждения чрезвычайных происшествий, требующих пристального внимания и системных мер реагирования. 14 февраля у крытого хоккейного корта "Штурм" в Лянторе (Сургутский район) произошел сход снежных масс. В результате один ребенок погиб, еще один был госпитализирован.

"Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего мальчика – это невосполнимая утрата. Правительством Югры будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написал Кухарук.

По факту происшествия Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет установлена вина лиц, ответственных за содержание объекта, а также дана правовая оценка своевременности и полноте мер по очистке кровли от снега.

На заседании губернатор дал ряд поручений. Главам муниципалитетов поручено обеспечить оперативный мониторинг состояния всех зданий и организовать работу по своевременной очистке снега с крыш, ориентируясь не на график уборки, а на потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Службе жилищного и строительного надзора Югры поручено взять на особый контроль работу управляющих компаний по очистке снега с крыш многоквартирных домов.

