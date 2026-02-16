Из Териберки выехали более 280 автомобилей

Более 280 автомобилей покинули село Териберка в Мурманской области, дорогу в которую замело в выходные. Об этом сообщила глава регионального минтранса Юлия Полиэктова, пишет РИА Новости.

По ее словам, в воскресенье были сформированы несколько колонн из транспортных средств. Сегодня в Териберке формируется колонна из больших автобусов, в том числе рейсового, и оставшихся в селе транспортных средств.

15 февраля сотни туристов застряли на трассе Мурманск-Териберка из-за метели. Движение по автомобильной дороге было закрыто, МЧС и "Мурманскавтодор" организуют колонны для выезда. Сообщалось, что те, кто еще не выехал из села, возвращаются в гостиницы. Организованы пункты временного размещения, некоторые неравнодушные граждане пускают туристов переночевать к себе.