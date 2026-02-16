Прокуратура через суд добилась для жительницы Тобольска компенсации в 1,2 миллиона рублей за травму в частной клинике

Прокуратура защитила права жительницы Тобольска на возмещение вреда здоровью на общую сумму более 1,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Тобольский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании расходов на лечение и компенсации морального вреда, причиненного пациентке в лечебном учреждении. Установлено, что в сентябре 2021 года женщине была оказана платная медицинская услуга в одной из частных клиник Тюмени. После проведения операции под общим наркозом пациентка направилась в туалетную комнату, почувствовала слабость и упала.

В результате падения женщина получила тяжелую травму: тройной перелом нижней челюсти, перелом коронок семи зубов, острый травматический пульпит трех зубов. В тот же день она была госпитализирована и прооперирована в отделении челюстно-лицевой хирургии ОКБ № 2 Тюмени. Для дальнейшего восстановления здоровья пострадавшая была вынуждена обращаться за платными стоматологическими услугами.

Суд первой инстанции отказал истице в удовлетворении требований. Однако прокурор, не согласившись с решением, обжаловал его. Тюменский областной суд отменил решение суда первой инстанции и взыскал с частной клиники расходы на лечение в размере 419 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 400 тыс. рублей, а также штраф за нарушение прав потребителя — 409 тыс. рублей. Общая сумма выплат в пользу пострадавшей составила 1 млн 228 тыс. рублей.

Апелляционное определение вступило в законную силу.