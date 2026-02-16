Голикова: Экономике России нужны 12 миллионов человек

Власти полагают, что в ближайшие годы экономике России понадобятся миллионы людей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По данным прогноза, до 2032 г. необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек", - приводит ТАСС слова Голиковой, сказанные на форуме РСПП "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".

Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых, уверена Голикова.