Свердловский детский омбудсмен выразила соболезнования из-за гибели мальчиков под снегом

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова выразила соболезнования родным и близким двух мальчиков, трагически погибших в селе Сылва Шалинского района в результате схода снега. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского детского омбудсмена.

Все произошло в субботу. Мальчики 8 и 9 лет приехали в гости к своим бабушкам, которые живут по соседству. Около 11 часов утра они отправились кататься с горки. При скатывании произошел сход снега, которым накрыло детей. Оба ребенка погибли.

Как отметила Татьяна Титова, это страшный шок и ужасное горе для семей и друзей мальчиков.

"Мы скорбим вместе с ними и разделяем боль этой ужасной трагедии. Мы уверены, что правоохранительные органы и местные власти сделают все для тщательного расследования всех обстоятельств случившегося и принятия исчерпывающих мер, чтобы обеспечить безопасность детей и не допустить таких диких происшествий в будущем", - заявила свердловский детский омбудсмен.

Напомним, что СКР возбудил уголовное дело после гибели детей под снегом в Свердловской области.