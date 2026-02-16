Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Карпинске, где мать с дочкой проживают без газа и отопления

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела жительницы Карпинска, которая вынуждена вместе с несовершеннолетней дочерью проживать в разрушающемся доме 40-ых годов.

Ранее в социальной сети была опубликована история свердловчанки. Она рассказала, что долгое время по договору соцнайма живет с ребенком в многоквартирном доме 1940 года постройки на Максима Горького. Еще с 2021 года жилое помещение находится в непригодном для жизни состоянии: напольные и межэтажные перекрытия частично разрушились, газоснабжение отсутствует, а печное оборудование неисправно, из-за чего температура в квартире не соответствует нормам.

Несмотря на все это, профильные структуры не принимают никаких мер к организации ремонтных работ, а обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Бастрыкин же поручил и.о. руководителя областного ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.